La cruda reflexión de Checo Pérez tras quedarse sin equipo en Fórmula 1

La última carrera de Sergio Pérez en Racing Point no tuvo el final esperado. El mexicano fue el único abandono del Gran Premio de Abu Dhabi luego de que su motor Mercedes falló impidiendo ayudar a su equipo en la lucha por el tercer lugar de la copa de constructores que, finalmente, quedó en manos de McLaren.

Pero para el piloto mexicano pudo haber significado su última carrera en la Fórmula 1, y tras quitarse la ropa dejó una cruda reflexión sobre lo que vendrá a partir de este lunes: "Todo cambiará a partir del lunes, porque despertar y no saber lo que viene será difícil, pero es parte de la vida y de la Fórmula 1".

"Y no ha cambiado nada, no habrá ningún anuncio mañana. Mañana voy a casa, me tomaré unas vacaciones, he esperado toda la temporada por un anuncio, ahora es tiempo de descansar, y lo que venga estoy súper motivado, sea estar acá o en casa, estoy con muchas ganas de todo", agregó con un dejo de tristeza.

Sobre la carrera, expresó: "Estoy muy triste porque mi última carrera con el equipo terminó muy temprano y con una repetición del problema de motor que tuvimos en Baréin. Tenía muchas ganas de despedirme con una carrera fuerte para todos en el equipo".

¡Qué año! Nunca nos dimos por vencidos pese a la adversidad.

¡Nos perdimos 2 GPs por el Covid, problemas de fiabilidad y aún así lo dimos siempre todo! No sé qué siga, pero sí sé que lo que venga estaré dando siempre lo mejor de mí. ¡Gracias por su apoyo! pic.twitter.com/WkC9broTbH — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 13, 2020

"Ganamos una carrera, subimos al podio y tuvimos muy mala suerte en algunas situaciones, especialmente cuando ambos pilotos tuvieron que perderse carreras. Por mi parte, estoy encantado de haber conseguido la cuarta plaza en el campeonato de pilotos. Esta temporada ha sido muy especial", cerró el mexicano que, para algunos, seguirá su carrera en Red Bull.