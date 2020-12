La "cobarde" decisión de la directiva de Cruz Azul sobre Jesús Corona

Luego del gran fracaso en el Guardianes 2020, Cruz Azul buscará cerrar el año de manera digna enfrentando la Concachampions que había quedado pendiente por el tema de la pandemia por coronavirus, para la cual, José de Jesús Corona, no podrá participar debido a su positivo a Covid-19.

Según el diario "El Universal", los nuevos directivos de "La Máquina" habrían hecho la cruz al experimentado guardameta y Chuy fue puesto en la lista de transferibles para la próxima ventana de pases, algo que no le habrían comunicado al jugador, quien se enteró por una filtración en los medios y mostró su enojo por la cobardía de no haberse enterado desde el club.

Esta decisión, además, generó sorpresa en el vestuario del equipo, que parecían incrédulos al ver como un jugador 'insigne' ya no entra en los planes de la institución para el futuro. De igual manera, todavía hay un poco de esperanza para que pueda negociar y no salga por la puerta de atrás, aunque la decisión de que se vaya parecería no tener vuelta atrás.

Este es el plantel con el que viajaremos a Orlando, Florida, para @TheChampions. pic.twitter.com/zXOmIpgHNc — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) December 14, 2020

La Máquina, en tanto, dio a conocer la lista de jugadores que harán este mismo lunes el viaje a Orlando, Florida, donde se jugará lo que resta de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019-2020, en la cual resalta la ausencia de Andrés Gudiño, quienes desde la semana pasada dieron positivo a las pruebas de Coronavirus.