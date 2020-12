Bellísima: Lola Índigo protagoniza una tapa de revista y reflexiona sobre su cuerpo

Miriam Doblas Muñoz, conocida mundialmente como Lola Índigo, es una de la referentes indiscutidas de la canción en español actualmente. Como toda estrella pop sus fans se cuentan por millones, y en esta oportunidad ella ha aprovechado para hacer una valiosa reflexión.

La cantante y bailarina compartió en las últimas horas en su cuenta de Instagram, una portada de la revista “Women´s Healt” que ella protagoniza, en la que aprovechó para contar parte de su tortuoso pasado y como fue el camino para reconciliarse con su cuerpo y aceptarse.

En dicha publicación expresa sus sentimientos de esta forma: “Tantos años peleándome con mi cuerpo y con mi mente y poco a poco voy encontrando el equilibrio”.





En otro pasaje de la misma publicación asegura: “Pasé de ser la gordita del cole a matarme de hambre y quedarme en los huesos para que me cogieran en los castings. He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la aceptación de los demás nunca me acercó ni un poquito a la felicidad”.





“🙏🏼❤️ no hay un secreto ni método exacto para encontrar este equilibrio, pero a mi la danza y el deporte me han hecho muy feliz, gracias a @j_montero @antonioangel_ y @magalidalix por enseñarme tanto, y sobre todo a @womenshealthesp por la oportunidad de contarlo!”; finaliza su reflexión Lola Índigo.