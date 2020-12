Disputa en puerta: cantante de RBD acusado de transmitir enfermedad venérea intencionalmente

El actor y cantante Christian Chávez, uno de los protagonistas de la serie juvenil "Rebelde" ha sido acusado por un jóven identificado como Josh que trabajaba como "escort" masculino. La revelación se ha dado en el marco de una entrevista para "TV Notas".



Lo curioso es que poco antes de que se produzca el reencuentro de RBD que sucederá el próximo 26 de diciembre, salga a la luz esta oscura revelación del pasado del artista.



Christian Chávez ensayó una suerte de defensa en su cuenta de Instagram luego de que se diera a conocer la noticia. En la publicación se limitó a escribir simplemente: “Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes. Que piensen lo que les de la gana y ya”.



Luego en otra publicación intentó desligarse del problema con un simple "Si hablan mal de ti , significa que vas bien", y más tarde causó confusión publicando: "Todo depende del cristal con que se mira".



Por su parte en las declaraciones prestadas a "TV Notas", el que supiera ser "escort" declaró que fue un periodo de su vida con mucha necesidad económica lo que lo llevo a hacer eso. además relató cómo conoció al cantante de RBD: "En octubre del 2016, él (Chávez) me escribió por una app y me pidió que le mandara fotos íntimas. Lo hice y me pidió que fuera a su casa", cuenta Josh.

Finalmente detalló que: "Al inicio sí usábamos condón, pero después me convenció de no hacerlo. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció dinero extra por hacerlo así, y acepté”, dando mayores detalles de su intimidad con el ex "Rebelde", Christian Chávez.