Asombroso test: cómo eres de acuerdo a tu estación favorita del año

Los test de personalidad son un verdadero fenómeno hoy en día en las redes sociales por sus asombrosos resultados. En esta oportunidad te proponemos uno que revela fascinantes datos de la forma de ser de una persona por su estación del año favorita.

¿Estás listo para conocer lo que dice de ti esta sencilla y rápida prueba? A continuación, las respuestas.

Verano: eres una persona con un espíritu libre, muy sociable y agradecida de lo que tiene. Sabes disfrutar muy bien de los placeres de la vida, eres consciente de que estamos en este mundo de paso y no te reprimes de hacer nada. Para ti, es preferible arrepentirse de algo hecho que llorar por algo que nunca se hizo.

Otoño: te destacas por ser alguien muy romántico. Disfrutas mucho de la compañía de tus seres queridos y la familia es todo para ti. Eres capaz de sacrificar tu propia felicidad por ver felices a los que más amas. Eres muy tranquilo y detestas las discusiones.

Invierno: eres alguien que si bien disfruta de los eventos sociales, si tiene que elegir prefiere quedarse tranquilo en su casa un sábado en la noche viendo una película. Sabes apreciar las pequeñas cosas y valoras mucho a quienes comparten su tiempo contigo. Que nadie toque a tu familia porque eres capaz de salir con uñas y dientes a defenderlos.

Primavera: te caracterizas por ser sumamente sensible. Para ti, no existen grises en tu vida, todo es blanco o negro. Eres muy perfeccionista y estás atento a todos los detalles. Cuando algo no sale como lo tenías planeado sientes que el mundo se te viene abajo.