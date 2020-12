Sorpresa de navidad: Jennifer Lopez tiene algo preparado para sus seguidores en esta fotografía

Luego de sacar su nuevo sencillo musical “In the morning”, Jennifer Lopez ha estado más activa que nunca en sus cuentas de redes sociales para beneplácito de sus millones de seguidores alrededor del mundo.

En los último días la actriz y cantante de 51 años también conocida como Jlo ha levantado mucho revuelo en la red social Instagram por una nueva imagen que ha compartido en la que promete una sorpresa para sus fans.

La que fuera pareja de Mark Antoni durante varios años, actualmente se encuentra promocionando con su sencillo adelanto “In the Mornig” su próximo disco que debería salir el 1 de enero del año 2021.

La publicación estaba acompañada con una instantánea donde Jennifer Lopez despliega toda su belleza cubierta por un tapado de piel de cordero sintética y el siguiente mensaje: It’s getting a little chilly outside ⛄️❄️✨ Check my stories for a little Christmas surprise ❤️💚 Happy holidays everyone! 🎄🎁 ❄️

Se está poniendo un poco frío afuera ⛄️❄️✨ Miren mis historias para una pequeña sorpresa navideña ❤️💚 ¡Felices fiestas a todos! 🎄🎁 ❄️, desea en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram Jenny from the block.