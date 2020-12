Otra vez: esta es la razón por la que el príncipe Harry inició acciones legales contra un medio

Es de público conocimiento que la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, hizo una demanda a ciertos periódicos y portales de una empresa de noticias.

Se trata de la Associated Newspapers, que tiene entre sus unidades el The Daily Mail y el The Mail On Sunday. Estos informativos atacaron en reiteradas oportunidades a Meghan Markle.

Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso y devino en un enfrentamiento judicial, fue la publicación de una carta. El escrito, Meghan asegura que era privado y que estaba dirigido a su padre. Que los diarios hayan hecho públicos esos extractos de la famosa carta enfureció a los royals.

En esta oportunidad, quien se reveló contra la Associated Newspapers fue el príncipe Harry. El hijo de Lady Di los demandó por escribir y asegurar algo que no fue verdad.

Los diarios afirmaron que en octubre que el príncipe Harry ya no tenía contacto con la Marina Real. Lo que es totalmente falso, y ya don 6 las demandas que suman los duques de Sussex contra los medios.