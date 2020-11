¿Qué esconde tu subconsciente?: el asombroso test que habla mucho de tu persona

Las pruebas psicológicas y los test de personalidad adquirieron una gran popularidad en los últimos meses. Son, sin lugar a dudas, los favoritos de los internautas para combatir el aburrimiento en estos días. Existen de los más variados y en esta ocasión te acercamos uno que revelará asombrosos datos que tu subconsciente oculta.

Para conocer los resultados, debes observar la pintura Rostro Paranoico de Salvador Dalí, el artista español del siglo XX que pasó a la historia por sus fascinantes imágenes oníricas y surrealistas. No pienses demasiado y deja que tu intuición haga todo el trabajo. ¿Qué es lo primero que tu ojo captó? A continuación, las respuestas.

Mujeres: eres alguien muy observador y te gusta mantenerte como espectador de todo lo que sucede a tu alrededor. La realidad es que, muchas veces te es difícil involucrarte y más aún, si se trata de asuntos en los que intervienen emociones.

Vegetación: eres una persona negadora de la realidad. Esto no significa que lo que sucede en tu entorno no te interese, la verdad es que en tu interior sientes miedo. Eres una persona frágil y tienes pánico de no tener el control de todo. Por eso es que inconscientemente no enfrentas lo que sucede.

Rostro: tiendes a prestar mayor atención al ambiente que a las personas que están contigo. Sólo puedes permanecer en un sitio, trabajo u hogar si sientes que el espacio te agrada. Esto puede vincularse a una inseguridad personal y a la constante necesidad de sentirte a salvo.

Nube: eres alguien que no desea que descubran sus aspectos más ocultos. Al igual que todos, tienes algo que no quieres que salga a la luz y te paraliza que eso suceda. Hay cosas que sientes que pueden hacerte quedar en ridículo y por ellos tiendes a ignorarlas.