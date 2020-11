Increíble: Matthew McConaughey hizo una revelación que causó impacto

El pasado 20 de octubre, el reconocido actor Matthew McConaughey lanzó su libro de memorias titulado “Greenlights”, en el cual contó por primera vez haber sido víctima en un hecho que ocurrió cuando era niño.

Según relató, a los 15 años fue “chantajeado” para tener relaciones, y a los 18 un hombre se aprovechó de él después de que lo dejaran “inconsciente en la parte trasera de una camioneta”.

Sin embargo, en una reciente entrevista con la periodista estadounidense Tamron Hall, el actor y productor explicó por qué no quiso dar detalles explícitos sobre estos sucesos.

“No hay nada que me parezca constructivo sobre los detalles. Además, como también escribo en el libro, nunca me sentí víctima”, expresó el ganador del Oscar.

“Esos dos eventos me sucedieron a los 15 y a los 18. Si me hubieran sucedido más joven, tal vez hubiera estado más confundido. Pero cuando me ocurrieron, fue muy claro para mí que estaba mal”, concluyó Matthew McConaughey.