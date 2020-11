WhatsApp: esta es la increíble función que te cambiará la vida

Antes de comenzar con esta nota y revelar el truco para acceder al WhatsApp de otro debemos realizar una aclaración: violentar la intimidad de las personas no está bien, y no es la forma correcta de proceder; si te encuentras en una relación en la que no sientes seguridad lo mejor será alejarte y concentrarte en ti y tu salud emocional. Sin más que decir, cómo utilices esta información queda a tu entera responsabilidad.

El primer paso que deberás seguir es buscar en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo, sin importar que sea App Store o Google Play, la aplicación llamada “Whats Chat”. Esta aplicación te permitirá hackear WhatsApp.

Una vez que hayas adquirido la aplicación, de forma gratuita, ingresa en la opción Whats Chat ahí se te abrirá una ventana similar a WhatsApp web (la versión para ordenador del servicio de mensajería perteneciente a Facebook) con un texto y un código QR; en este momento necesitarás un breve instante el celular de la persona que a la que quieres hackear.

En el momento en que tengas en tu poder el smartphone, busca entre las aplicaciones la de WhatsApp e ingresa a “configuración”. Busca la opción “WhatsApp Web/Escritorio” posiciónate sobre esta opción y escanea el código QR que tendrás en tu teléfono desde “Whats Chat”.

Ahora ya está, tendrás acceso desde tu propio celular a las conversaciones del celular que has emparejado. Nadie lo notará, y por lo menos hasta la próxima actualización –si es que el equipo de seguridad de Facebook lo detecta- de WhatsApp, tendrás acceso a esa información.