Súper arrepentida: Anne Hathaway pidió perdón y sorprendió a todos

Anne Hathaway se disculpó en sus redes sociales a raíz de la controversia que generó la película infantil de Warner Bros que ella protagoniza, “The Witches”, dado que diversas organizaciones y personas con discapacidad asociaron la forma de las manos de la bruja, a la que le faltan dos dedos, con una condición llamada ectrodactilia.

“Recientemente me enteré de que muchas personas con diferencias en las extremidades, especialmente los niños, sienten dolor debido a la representación de la Gran Bruja”, se lamentó la actriz en su cuenta de Instagram.

“Hago todo lo posible por ser sensible a los sentimientos y experiencias de los demás, no por miedo a la cancelación, sino porque no herir al otro me parece un nivel básico de decencia por el que todos deberíamos luchar”, agregó.

En ese sentido, Anne explicó no haber relacionado “la diferencia de extremidades con esta enfermedad”, y aseguró que de haber conocido dicha patología, no habría aceptado las condiciones físicas de la caracterización de su personaje.

“Ahora que sé, prometo que lo haré mejor. Y les debo una disculpa especial a todos los que los aman tanto como yo amo a mis propios hijos: lamento haber decepcionado a sus familias”, concluyó la ganadora del Oscar.