Nada los frena: Obligaron a Johnny Depp a renunciar a la saga de Animales Fantásticos

Johnny Depp anunció este viernes que, a pedido de Warner Bros., renunció a su papel del villano Gellert Grindelwald en la saga del universo de Harry Potter “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos”.

Su salida se da días después de perder un importante juicio por difamación contra el periódico británico The Sun, el cual aseguró en una de sus portadas que Depp había golpeado a su ex esposa, Amber Heard.

El protagonista de Piratas del Caribe publicó un comunicado en sus redes sociales, donde expresó: "Me gustaría agradecer a todos los que me han brindado su apoyo y lealtad. Me he sentido conmovido por sus numerosos mensajes de amor y preocupación, especialmente durante los últimos días".

“Deseo hacerles saber que Warner Bros me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en Animales fantásticos y he respetado y aceptado esa solicitud. El juicio surrealista de la corte en Reino Unido no cambiará mi lucha por decir la verdad, y confirmo que planeo apelar. Mi determinación sigue siendo fuerte y tengo la intención de demostrar que las acusaciones en contra mío son falsas. Mi vida y carrera no estarán definidas por este momento", agregó, contundente.

Por su parte, el estudio informó que el papel de Grindelwald será recasteado, en tanto el estreno de la tercera entrega de la saga, que comenzó su producción hace poco, se pospuso de noviembre de 2021 al verano boreal de 2022.