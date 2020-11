Imperdible: esta es la razón por la que el príncipe Carlos sigue usando un traje de 1984

El príncipe Carlos no es precisamente uno de los royals que marquen tendencia por sus atuendos, de hecho a menudo repite sus trajes. El ex esposo de Lady Di, contó en una entrevista por qué no renueva su armario.

En su conocida lucha por el cambio climático, el príncipe de Gales toma posturas personales, y una de ellas tiene que ver con la moda. El hijo de la reina Isabel II aporta su granito de arena para derribar lo que se conoce como “Fast Fashion”.

En una entrevista con la revista Vogue, Carlos dijo: “En el caso de ese chaqué en concreto, solo me lo pongo un par de veces al año, en verano, así que obviamente es una de esas cosas que quieres seguir usando, siempre y cuando me entre”, la prenda de la que hablaba el británico era el traje que usó para el casamiento de su hijo Harry y Meghan Markle.

Se trata de un atuendo a medida que le hicieron hace más de tres década, de la firma Anderson & Sheppard. Don Carlos, miembro de la familia real, no ve lo malo a utilizar más de una vez alguna prenda de su armario. En su postura, sobre el cambio climático se ha interesado sobre un modelo sostenible para la industria de la moda.

El miembro de la Casa Windsor en aquella conversación con Vogue también contó cual sería una de las pocas razones por las que renovaría su armario: “El único problema es que, según te vas haciendo mayor, tu cuerpo cambia y ya no es tan fácil seguir poniéndote la misma ropa”. Lo que nos lleva a pensar directamente en el accionar que ha tomado la reina Letizia de España, que durante la pandemia no ha estrenado ningún atuendo en señal de austeridad.