Increíble: las razones por las cuales Lady Di no volvió a casarse

Lady Di fue la primera esposa del príncipe Carlos de Gales, el heredero de la Corona británica. Por 15 años estuvieron casados y producto de su amor tuvieron dos hijos: William y Harry. La pareja inició su separación en 1992 y culminó en un divorcio oficial en 1996.

A pesar de que la princesa tuviera innumerables pretendientes, decidió no volver a contraer nupcias por pedido de uno de sus hijos. Fue ella misma quien lo reveló en una entrevista con Ingrid Steward, la editora de la revista Majesty, un año después de la ruptura definitiva con el hijo de Isabel II.

“Dijo que le encantaría tener más hijos y que no se veía soltera siempre. Harry quería que se volviera a casar”, contó Steward. Sin embargo, inmediatamente después confesó que su hijo mayor no quería que ella volviera a contraer matrimonio. "William no quería. El mayor quería a su mamá para él solo”, agregó la editora.

Diana optó cumplir el deseo de su primogénito en vez de rehacer su vida. Otro de los motivos que la llevó a tomar la decisión fue el hecho de su gran exposición en los medios. En aquella época, la princesa era una de las mujeres más fotografiadas y perseguidas. Consciente de esto, Lady Di sabía perfectamente que no cualquiera estaba dispuesto a hacer frente a su complicada realidad.