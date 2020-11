Con una diminuta bikini roja: la foto de Ivana Nadal que detonó la red

La modelo y conductora de 29 años, Ivana Nadal, sigue disfrutando de sus minivacaciones en la provincia de Chaco de donde es oriundo su novio Bruno Siri. Desde el norte del país la morocha se volvió trending topic tras una reflexión que subió en las redes sociales.

Tras el gran revuelo que generó dicho video, Ivana aclaró sus dichos: “Estoy impresionada, son un montón de gente diciendo cosas hermosas y abriendo su corazón”, dijo la joven en sus historias de Instagram. “Para quienes todavía en ese cerebrito no quieren dejar entrar un mensaje distinto en sus vidas, les dejo el Instagram del doctor Joe Dispenza (@drjoedispenza) que explica muy bien las cosas. Y tienen una aplicación, Gaia, que es muy interesante, para que no vean cosas banales todo el tiempo”.

“Yo les digo a ustedes que la vida de ustedes, es de ustedes. Son los únicos que tienen poder en sus vidas. Ustedes mismos, y me lo digo a mí siempre. A los que se enojan, les digo que no lo hagan. No tiene sentido, se están enojando con ustedes mismos. Mi vida, mis creencias, mi felicidad y mi evolución espiritual y apertura de conciencia continúan” continuó Nadal.

“Me gusta creer en cosas nuevas, me gusta creer en mí, en que soy un ser espiritual que tiene poder sobre sus emociones. Yo elijo cómo transitar cada momento en mi vida. Pensalo, ponelo a prueba. Si no te gusta, no lo hagas. Es tu vida, y yo hago lo que quiero con la mía” finalizó Ivana Nadal con su descargo.

Hace unos instantes, la pareja de Bruno Siri compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la ex conductora de “Escape perfecto” con una bikini roja y sin maquillaje.