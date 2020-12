Fascinante: Barack Obama quiere que Drake lo interprete en una película biográfica

La biopic de Barack Obama ha sido reclamado con por los fans hace años, y resulta raro que no haya aún un proyecto concreto teniendo en cuenta que uno de los clásicos caminos en la carrera por el Oscar es el de las películas biográficas.

Hace algunos años el rapero Drake afirmó que le encantaría hacerse del papel de Barack Obama, aunque es canadiense el cantante en más de una ocasión ha declarado su admiración por el ex presidente de los Estados Unidos.

En sus propias palabras, esto fue lo que dijo Drake al medio Paper allá por el 2010: “Espero que alguien haga pronto una película sobre la vida de Obama porque podría interpretarlo. Veo todas las direcciones. Cada vez que lo veo en la televisión, no cambio de canal, definitivamente presto atención y escucho las inflexiones de su voz. Si le preguntas a alguien que me conoce, soy bastante bueno con las impresiones. Lento pero seguro, no estoy en el modo de estudio porque nadie me ha llamado por nada, pero solo presto atención para que cuando llegue el día no me apresure a aprender a hablar como él”.

Aunque hay un film que narra un periodo en la vida del ex presidente llamada Southside with You, este film solo narra los hechos ocurridos durante el verano de 1989 cuando conoció a la que se convertiría en su esposa y luego primera dama Michelle Obama.

Ahora el ex presidente se refirió a la posibilidad de ser representado por Drake, así se refería el propio Barack Obama a tal probabilidad: “Diré esto, Drake parece ser capaz de hacer lo que quiera. Quiero decir, es un hermano talentoso, talentoso. Entonces, si llega el momento y él está listo... Drake tiene, lo que es más importante, creo, el sello de aprobación de mi hogar. Sospecho que Malia y Sasha (sus hijas) estarían bien con eso”.