Ten piedad mujer: el video de Natalia Oreiro que enamoró a todos

La cantante y actriz uruguaya de 43 años, Natalia Oreiro, se muestra muy activa en las redes sociales desde que hace unos meses decidiera abrirse una cuenta de Instagram. Hace una semana protagonizó un divertido ida y vuelta en un posteo de la actriz Celeste Cid.

“Ayer leí algo que me quedó dando vueltas .. ‘que enorme fuerza de voluntad hay que tener para no ir perdiendo el optimismo’ .. el mundo duele ..me gusta la letra de esta canción porque dice ‘cuando me toma en sus brazos / y me canta bajito, veo la vida en rosa’ Eso, así de simple. 🌸🌾” escribió Celeste en un video donde se la puede ver disfrutando de la naturaleza al ritmo de la música de Edith Piaf.

La respuesta de Oreiro no tardó en llegar: “Entró en mi corazón un poco de felicidad, cuya causa conozco”. “Y tan pronto lo vi, sentí mi corazón saltar”. Tras el tierno mensaje de la artista oriental Celeste le contestó con un: “@nataliaoreirosoy tan pronto lo vi sentí mi corazón saltar 🤸🏽❤️”.

Hace unas horas, Natalia Oreiro compartió un video y varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram y se llevó todos los suspiros de sus millones de seguidores. En ellas se puede ver a la intérprete de “Cambio dolor” lució un elegante vestido plateado y un delicado make up.

“Vamos bebé enciende mi fuego que hoy es noche de @gottalentuy” fue el texto que eligió la esposa del músico Ricardo Mollo para acompañar su reciente posteo en la red de la camarita.