Como Dios la trajo al mundo: el video de Jennifer Lopez que impactó a todos

Jennifer Lopez acaba de sacar un nuevo sencillo musical y para promocionarlo realizó un video que verdaderamente no deja nada a la imaginación.



En el video podemos ver a Jenny from the Block totalmente desvestida posando mientras las cámaras realizan distintos enfoques sobre diferentes áreas de su cuerpo.



Resulta realmente impresionante la belleza que despliega Jennifer Lopez en el video promocional de "In the morning" y la portada del mismo sencillo.



Además de su hermosa voz y sus dotes como actriz, es realmente de admirar la figura de Jlo que recordemos en julio cumplió 51 años.



Solo queda para los fans esperar a que salga el próximo album de la interprete de Jenny from the Block, Let´s get Loud, My love don´t cost a thing y muchos otros grandes hits. Mientras tanto nos deleitamos con este nuevo sencillo de Jennifer Lopez y su video y portada promocionales.