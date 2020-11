“Le dije a mi novio que me gusta otro chico”: el video de la novia que se hizo viral en TikTok

Un nuevo video que circula con gran potencia en la red social TikTok genera furor entre los distintos usuarios de Internet. La creatividad de las personas parece no tener techo.

En esta ocasión la cuenta en conjunto de la pareja de tiktoker Micheel Balcàzar y Marlon Fernandez se volvió viral en TikTok con un corto video. En este se puede ver a la joven esperando que su pareja se suba al auto donde lo espera con una triste noticia.

En este video viral Michelle arranca diciéndole a su novio “Marloon necesito decirte algo”. “de inmediato el joven le presta toda su atención a su amada. “Hace días yo he querido decirte pero, no me he atrevido, pues no quiero que entre nosotros exista odio” continua Balcazar.

“Yo conocí a un chico, cada vez que lo veo siento muchas cosas bonitas” continuó la usuaria de TikTok a lo que el chico le responde de manera jocosa “¿Cómo se llama Marloon? -de manera ingenua-“. No, no estoy bromeando estoy hablando enserio. Yo necesito irme, necesito aclarar mis sentimientos, me voy a ir” prosigue el tajante dialogo.

El video viral de TikTok de la pelea de los novios que es furor pic.twitter.com/wzD0PmtrKl — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) November 27, 2020

“No pude con su carita y sus ojitos 🥺 pero esta broma me la venían pidiendo muchos que por cierto hay segunda parte 💔🥺 #fyp #couple #pareja #viral” fue el texto que acompañó el viral video de la plataforma de origen chino que velozmente se llenó de likes y comentarios fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el viral video en la plataforma de origen chino.