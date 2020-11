Alarmante: 7 graves problemas con TikTok que no quieren que sepas

La cantidad de vistas alienta al peligro: Se ha registrado que los videos con más vistas en TikTok son aquellos en los que se muestra alguna acción peligrosa o temeraria. Como supo pasar con los challenge ahora existen vehiculizados por esta red social.

Acceso a tu localización: En todo momento la aplicación sabe dónde estás y puede rastrearte, es por esto que los servicios y fuerzas militares estadounidenses tiene prohibido descargar dicha app. Más allá del debate sobre si China tiene o no acceso a todos estos datos, en principio no tiene sentido que la aplicación sepa dónde estás ya que no se trata de un servicio de geolocalización

Extraña forma de censurar: Para evitar el bullying TikTok no tuvo mejor solución que censurar a posibles víctimas. Algo totalmente ilógico, pero la aplicación censura publicaciones que tengan que ver con la comunidad LGTBIQ y personas con discapacidades para que no fueran víctimas de bullying. La realidad es que lo que está haciendo es quitar visualización a esos grupos. Además para poder estar presente en distintos países, censuraba historias de amor del mismo sexo, historias que mostraran pobreza o desigualdades sociales y otras realidades incómodas.

Cyberbullying a escalas mayores: Algunas palabras clave como desorden alimenticio, misoginia o autoflagelación mostraban contenidos confusos que no condenaban ni se mostraban en contra de esos conceptos. Los hashtags son usualmente usados como categorías negativas y aunque ahora muchas palabras están prohibidas para su búsqueda otras como feo o inútil siguen estando habilitadas.

Colecta datos innecesarios: Como si fuera poco, para peor se trata en general de menores de edad. Datos biométricos, personales, edad, altura, locación, contactos; todos esos datos son recolectados por TikTok sin que nadie sepa a dónde van a parar y para que son utilizados.

Contenido inapropiado o alusivo: Desnudos parciales, alusiones sexuales, letras inapropiadas para menores de canciones y distintos tipos referencias hacia la violencia o el uso de armas; nada de eso se encuentra regulado en esta red social.

Coto de caza de depredadores sexuales: Se ha demostrado por seguimientos que está poblado de depredadores sexuales que marcan objetivos y los siguen en la aplicación. Planteando una amistad para luego pedir contenidos o incluso arreglar reuniones para conocerse, así actúan los pedófilos para acercarse a los usuarios menores de TikTok. Además mucho del contenido que los menores suben es descargado y resubido a sitios de pedofilia.