Sin nada arriba: la hija del “Puma” Rodríguez se llevó todas las miradas de sus fans

La actriz estadounidense de 33 años, Génesis Rodríguez, sigue probando suerte en la industria de Hollywood tras varios su exitoso paso por las telenovelas. La última novela en la que a hija del “Puma” Rodríguez dijo presente fue “Doña Bárbara”.

Génesis posee con una gran popularidad en las redes sociales: En la actualidad la norteamericana cuenta con casi 500 mil seguidores en la plataforma de Instagram.

Muchos aún se preguntan cuál fue la razón por la cual Génesis Rodríguez abandonó las telenovelas. En una entrevista la bella mujer dijo los siguiente: “Gracias a Dios, los actores de Telemundo, bueno no solamente de Telemundo, de telenovelas, ahora tienen unión, ahora tienen SAG (Sindicato de Actores). Pero esa fue una de las razones por las que yo me quería ir de las telenovelas porque no teníamos unión, no teníamos protección de actor”.

Hace unas horas, Rodríguez compartió dos osadas fotografías en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus miles de fanáticos.

Ambas publicaciones que tienen como protagonista a la primogénita del “Puma” Rodríguez se viralizaron velozmente en otras redes sociales.