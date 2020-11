Recién salida del baño, Rita Ora posó para la cámara y sorprendió

Rita Ora es una de las artistas internacionales que mayor revuelo genera cada vez que comparte contenido en sus redes sociales. Es dueña de una gran belleza que no escatima en enseñar para sus más de 16 millones de seguidores en Instagram.

Desde muy chica, Ora soñaba con ser artista. Hoy, es una de las grandes referentes del género pop a nivel mundial y su voz tiene la capacidad de atravesar cualquier dispositivo y pantalla.

Formalmente inició su carrera en el mundo musical a fines del 2011 y rápidamente llamó la atención de todos al posicionar en primer lugar tres sencillos en Reino Unido menos de un año: 'Hot Right Now', 'R.I.P.' y 'How We Do (Party)'.

No sólo se destaca como cantante, sino que también ha deslumbrado en la pantalla chica en distintos realitys televisivos. Además, también ha brillado en el cine en reiteradas oportunidades con su actuación.

En las últimas horas, sorprendió a sus fanáticos con una instantánea recién salida del baño. Ora posó con una hermosa bata blanca y dejó a más de uno boquiabierto.