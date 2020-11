Lady Di: la tradición que continúa la familia para que sus nietos la recuerden

La maternidad siempre fue un tema primordial en la agenda de la princesa Diana de Gales. Mientras estuvo viva se encargó de cuidar ella misma a sus hijos y de brindarle todo el amor y el cariño que podía. William y Harry tenían un lugar de privilegio en su vida.

A Lady Di le encantaba sorprender a sus pequeños con regalos estrambóticos. Aquellos que eran difíciles de armar, con muchas luces y sonido eran sus favoritos. Le divertía ver cómo sus hijos se la rebuscaban para descifrarlos. Hoy, esta tradición se mantiene vigente para que sus nietos la tengan presente gracias a una de sus mejores amigas: Julia Samuel.

Ella es la madrina de George, el hijo mayor de William y Kate. Cada vez que lo visita sorprende en el hogar de los duques de Cambridge con divertidos regalos muy similares a los que hacía Diana.

"Le hago a George lo que ella hacía con sus hijos: le regalo juguetes imposibles que son realmente ruidosos y que requieren de mucho trabajo por lo que William pasa días enteros armándolos. Eso me hace reír y hace reír a George también", reveló Samuel en el podcast 'How to fail with Elizabeth Day'.

"El príncipe George es asombroso, divertido, luchador y descarado. Diana lo hubiera amado muchísimo", señaló.