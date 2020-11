Fascinante: El director de Gremlins ya tiene terminado el guión de la tercer entrega

Durante muchos años se ha especulado con una nueva entrega de Gremlins, una película que pese a los años sigue llegando a las nuevas generaciones por su condición "de culto"; pero pese a todos los rumores la realidad es que en concreto no se ha visto nada.



Ahora el mítico director de ambas entregas de la saga ha salido a declarar que está ansioso por comenzar a rodar un nuevo film y no sólo eso, sino que además ha asegurado que Gizmo no sería realizado por CGI como es usual en las producciones actuales; en lugar de eso usaría una marioneta y la mayor cantidad posible de efectos prácticos. Por la cercanía del director con Netflix no sería una locura ilusionarse con una producción original del servicio de streaming.



Se sabe que por el momento se está trabajando en una serie animada de este universo de pequeños monstruos llamada Gremlins: Secrets of the Mogwai, la cual se encargaría de explicar el origen de las criaturas y expandir un poco más el conocimiento sobre esta extraña raza.

Recientemente durante una entrevista en la gira promocional de la producción de Netflix The Christmas Chronicles: Part Two, Chris Columbus el cineasta ideólogo de Gremlins declaró que le encantaría dirigir una nueva película de la saga.

Esto fue lo declarado por Columbus en cuestión: “Me encantaría hacerlo. Escribí un guión, por lo que hay un guión existente. Estamos resolviendo algunos problemas de derechos en este momento, por lo que solo estamos tratando de averiguar cuándo sería el mejor momento para hacer esa película. Todavía lo haría de la misma manera: lo haría como marionetas tangibles, no como CGI. Ya sabes que tuvimos una escena de stop-motion en los primeros Gremlins, pero no creo que usaría mucho CGI en Gremlins 3”.