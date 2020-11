Amor en “The Crown”: conocé a la pareja en la vida real de la serie del momento

La exitosa serie de Netflix que se animó a darle cámara y acción a las historias ocultas de la realeza, ya llegó a su cuarta entrega. Los romances en la tira están espectacularmente actuados, lo cierto es que fuera de las filmaciones también hay un romance.

En la cuarta temporada de “The Crown”, se ha buscado retratar las causas del fallido matrimonio entre Lady Di y el príncipe Carlos. Y esa es la pareja protagonista de la ficción, pero la pareja de la vida real es mucho menos predecible.

Se trata de el guionista Peter Morgan y una de las actrices del elenco. La relación entre Gillian Anderson, un amor poco conocido perro que data desde 2016. La actriz en la serie interpreta a la ex primera ministra Margaret Tatcher.

En una entrevista con el diario The Sunday Time, Anderson dijo: “No vivimos juntos por que si lo hiciéramos sería el fin de nuestra relación. Funciona muy bien tal y como está. Cuando nos vemos es maravilloso. No hay nada que nos ate y cuando estoy en casa lo extraño, lo cual es un sentimiento encantador”, explicando algunas intimidades de su relación.

Con respecto a su relación profesional, han decidido no interferir demasiado, cada uno en lo suyo: “No me dejaba expresar mis observaciones sobre los guiones, y yo a él no le permitía opinar sobre mi actuación. De alguna manera al final lo conseguimos, lo cual es increíble”, dijo Gillian Anderson.