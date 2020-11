Preciosa: el look de Nathy Peluso que se llevó todas las miradas

Natalia Peluso o más conocida por todos como Nathy Peluso es una cantante y compositora argentina que no deja de deslumbrar cada vez que comparte nuevo material en sus redes sociales. Si bien nació en nuestro país, se podría decir que es española ya que prácticamente ha vivido allí toda su vida cuando sus padres decidieron ir a "probar suerte" al continente europeo.

Inició su carrera artística de muy joven y se la destaca por fusionar soul, jazz, rap, salsa y swing. Además, es una de las principales exponentes de la nueva vanguardia musical Latino-Europea.

En las últimas horas llamó la atención de sus fanáticos para festejar su primer millón de seguidores en Instagram. Para ello compartió una serie de instantáneas con un look que dejó boquiabierto a los internautas.

"Ya somos un millón. Gracias, gracias, gracias infinitas. Les amo, les beso toda la cara, les escribo cartas de amor", escribió en la publicación la intérprete de Buenos Aires que al momento ya tiene más de 200 mil likes.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar. "Sos auténtica y muy completa . Arte puro mujer de raíz", "Eres una inspiración para mi, cuando tengo un mal día o no me siento bien, tu álbum calambre me devuelve la vida", "Te descubrí hace poco. Ufff qué excelente artista que sos Nathy. La fuerza, el empuje, el talento y la musicalidad que corren por tus venas es único. Te admiro", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.