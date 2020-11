Desde la bañera, Mala Rodríguez cautivó a sus fanáticos

Mala Rodríguez es, sin lugar a dudas, la cantante de rap española más exitosa de todos los tiempos: hasta el día de hoy cuenta con más de 200 mil copias certificadas vendidas. Su peculiar estilo aflamencado a la hora de cantar y su imponente belleza la hacen sobresalir siempre.

En su cuenta de Instagram cuenta con cerca de un millón de seguidores que enloquecen cuando comparte nuevo material. "Bienvenidos a mi habitación (welcome to my room)", se alcanza a leer en la descripción de su cuenta.

En las últimas horas, la intérprete de Contigo sorprendió a sus fanáticos con una postal que dejó a más de uno sin aliento. "Tengo tu nombre en la cabeza", escribió Mala junto a la instantánea en la que se la ve posando frente al espejo dentro de la bañera.

Los comentarios y los likes de los internautas no tardaron en llegar. "La diosa siempre", "Amo tanto tu trabajo", "Eres tan perfecta", "Única", "Bella", "Eres una obra de arte", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la publicación que hasta el momento ya tiene más de 60 mil 'me gusta'.