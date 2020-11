Sorpresa: según Matthew McConaughey "Besar a Kate Hudson fue incómodo"

Kate Hudson declaró en una entrevista reciente que besar a Matthew McConaughey en distintas ocasiones fue cualquier cosa menos romántico, ahora el actor de True Detective salió a contestar dichas declaraciones.



La pareja protagonista de cómo perder a un hombre en 10 días y Amor y Tesoro han tenido varias escenas de besos y romance. Pero hace poco Kate Hudson dijo explícitamente que besar a McConaughey no fue lo mejor de su carrera. "Honestamente, siento que no he tenido los mejores besadores. Siento que debería haber tenido mejores" afirmó Hudson.



En una entrevista con Yahoo Enterteinment McConaughey declaró que en verdad los dichos de la actriz no distan mucho de lo que fue la experiencia real de sus besos cinematográficos. Respecto a la película Amor y Tesoro explico las dificultades de las escenas.

“Muchos de los besos de Kate y yo han sido incómodos. Todavía nos preguntamos, ¿podemos alguna vez darnos un beso donde la temperatura sea la correcta? ¿El océano no nos esté arrasando? ¿Nadie esté tirando cosas sobre nosotros, por encima de nuestra cabeza? "





Matthew McConaughey continúo explayándose sobre las complicaciones de las escenas románticas en el set y como nunca resultan como el espectador se lo imaginaría: "Hay mucha agua salada y todo tipo de cosas que se encuentran en el océano, así que estás haciendo eso, pero sientes que realmente no funcionó"