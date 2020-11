Asomobrosos: estos son los 5 mejores regalos gamer para las fiestas

XBox Series S: Si puedes comprar la XBox Series X adelante, pero nuestra selección se inclina por esta edición por su bajo costo y su gran capacidad para correr juegos de última generación. Los detractores han criticado su aspecto, pero que importa para un verdadero gamer el exterior si en el interior tiene la arquitectura tecnológica más nueva que le permite cambiar entre juegos tan fácilmente como cambiar de canal en su televisor. Su bajo costo sumado al servicio GamePass, sin dudas convierte a esta consola en una gran tentación.

Razer KISHI: Si lo tuyo es llevar tus juegos a todas partes contigo o jugar Fornite desde tu smartphone, esta es la oción definitiva para ti. Este controlador envuelve tu Iphone o Android transformandolo en algo muy parecido a un Nintendo Switch. Y no te dejes engañar sabemos que existen muchos controladores de smartphones en el mercado y que son horribles; pero el Kishi funciona de inmediato con Xcloud de Microsoft Xbox, Google Stadia y por supuesto Fornite. La interfaz es excelente y un plus impagable es que no se queda sin batería ya que se sirve de la del teléfono con un consumo mínimo.



Oculus Quest 2: La realidad virtual aun no es real, pero sin dudas estamos en camino a y lo más cercano a lo que podemos acceder hoy es sin dudas el Oculus Quest 2. Por ejemplo Superhot VR te permitirá ser una suerte de John Wick peleando contra tipos malos de forma inmersiva y en slow motion. El sistema es totalmente autónomo y sin cables; pero tiene la posibilidad de conectarlo a tu PC gamer para jugar juegos de realidad virtual.

Mario Kart Live Home Circuit: Estas son las innovaciones constantes que hacen tan grande a Nintendo. Esta apuesta de juego con interacción real para Nintendo Switch te permite conducir un auto a radio control por toda tu casa. Mientras miras la pantalla tu casa se convierte en una autopista gracias a la cámara de alta definición que el autito a radio control posee; por su puesto que las cáscaras de plátano, goombas y demás trucos de Mario Kart están presentes.

Sillas Gaming Herman Miller: Sin lugar a dudas algo que la era Twich ha dejado como legado para los gamers son las sillas para gaming, cosa que muchos subestiman pero sin embargo es muy necesario para la salud, más cuando pasas muchas horas sentado frente a la pantalla. Nosotros sugerimos la primer silla gamer de Herman Miller, basado en la silla Embody construida para trabajos de oficina. Junto con Logitech Herman Miller renovó la estética y el acabado para reducir la presión de los huesos sobre el asiento. También existe a un precio menor una versión gamer la silla de oficina Sayl.