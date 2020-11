Whatsapp: esta es la nueva función de "mensajes que desaparecen"

El sitio especializado en tecnología, aplicaciones y redes sociales WaBetainfo filtró esta nueva revelación en torno a la aplicación de mensajería que pertenece a Facebook, WhatsApp.

Al parecer Facebook está trabajando en una nueva actualización de WhatsApp que se encontrará lista en las próximas semanas; los mensajes autodestructivos vendrían con esta nueva versión, y se lanzaría al mismo tiempo para iOS, Android, KaiOS y Web/Desktop.

Las críticas para WhatsApp han sido recibidas por el hecho de que la opción “mensajes que desaparecen” permite activarla y una vez hecho esto todos los mensajes caducarán en 7 días, siendo esta la única posibilidad de tiempo de caducidad.

¿Cómo funcionará?: Sencillamente el usuario deberá una vez dentro de WhatsApp activar esta función desde el menú y luego notificar cada vez que lo quiera, que el nuevo mensaje a enviar tendrá caducidad. Aunque aún no ha sido lanzada esa nueva función, ya ha recibido críticas por no dar la posibilidad como Telegram de establecer segundos, minutos y días de cuánto debe durar el mensaje activo. Al parecer desde Facebook no pensaron en esta posibilidad para WhatsApp

Una de las actualizaciones más esperadas por los usuarios ha sido que se puedan utilizar las reacciones de Facebook en el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp; esto no ha sido confirmado para esta nueva actualización por lo que parece que habrá que esperar quizás a la próxima versión.