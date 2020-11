Se supo: sale a la luz un dato clave en el juicio de Meghan Markle

La polémica en la que se ha envuelto Meghan Markle, no tiene contenta a la familia real. En especial al príncipe William y a la Reina Isabel II. Está muy mal visto el despliegue en los tribunales por parte de un royal. Además la familia real británica tiene una postura ante la mediatización muy distinta a la de Meghan y Harry.

En medio del juicio por la demanda que le inició Meghan Markle a los diarios Daily Mail y Mail On Sunday ha salido a la luz que la duquesa de Sussex no sería la única redactora de la famosa carta a Thomas Markle.

La defensa del Associated Newspapers ha asegurado que la esposa de Harry tuvo ayuda para escribir la carta que se publicó masivamente, según Markle sin su consentimiento.

Lo cierto es que hay otra variante en el caso, al parecer los escritores de la biografía del príncipe Harry y Meghan Markle tendrían algo que ver con ese traspaso de información. Omid Scobie y Carolyn Durand escribieron la biografía de los duques, “Finding Freedom”.

Tanto Meghan Markle como los autores aseguraron que la duquesa no había aportado en lo absoluto a ese relato. Pero al parecer esa carta les llegó del cielo a los biógrafos, y se sospecha que no se haya publicado como una especia de aporte al libro. La causa sigue en proceso y la familia real no se pronuncia públicamente al respecto. Lo hacen a través de sus abogados.