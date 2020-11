Envuelta en una toalla, Charlotte Caniggia subió la térmica de la red

Charlotte Caniggia es, sin lugar a dudas, una de las figuras femeninas jóvenes más queridas del país. Cada vez que comparte nuevo material en sus redes sociales genera un gran revuelo: sus fanáticos enloquecen y la llenan de halagos.

Su salto a la fama lo hizo en la pista de baile más famosa de la televisión. Allí, gracias a su particular sentido del humor, su honestidad brutal y su gran carisma se ganó rápidamente el cariño del público. Hoy se encuentra participando en el Cantando 2020 y lleva alegría y diversión a millones de hogares cuando se para frente a las cámaras.

En las últimas horas llamó la atención de sus fanáticos con un pequeño clip en su cuenta de Instagram. Sus dos millones y medio de seguidores quedaron boquiabiertos con las imágenes que subió.

Charlotte posó frente a la cámara luego de salir de la ducha con una toalla y en compañía de su perrita. "Cuando me peino y me maquillo se me queda mirando", escribió en el video donde se ve a la canina absorta mirando a su ama.