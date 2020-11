Revelador: la opinión de una campeona de ajedrez, ¿Qué tan real es Gambito de Dama?

La producción de Netflix narra la historia ficticia de Berth Harmon, interpretada por Anya Taylor-Joy, quién es una joven que creció sin padres y cuenta con una inteligencia y habilidad superior para el ajedrez.

Sobre la veracidad de Gambito de Dama, Vanity Fair se preocupó de chequear con una profesional que tan fidedigna es la miniserie. Jennifer Shahade, bicampeona nacional de ajedrez en Estados Unidos analiza la serie y comparte su parecer.

"No soy muy sensible (acerca de la precisión), como, 'Oh, Dios mío, ¿van a hacerlo mal?' Con el ajedrez, creo que cuanta más exposición, mejor. Siempre tiende a presentarse bajo una luz muy positiva, como símbolo del intelectualismo y el poder de la mente. Simplemente dieron en el clavo por completo la precisión del ajedrez" asegura sobre Gambito de Dama Shahade.

Cuando se le pregunto sobre tomar apuntes, algo que el personaje de Anya Taylor-Joy hace en la producción, dijo lo siguiente: "Eso es para que los jugadores mantengan un registro del juego y que lo sepan más tarde. Es un hábito y mucha gente lo disfruta porque te permite ver el juego desde un punto de vista diferente. Uno pensaría que, para una competencia masiva, no sería necesario ya que todos están viendo los movimientos y alguien más podría escribirlos. Pero es una tradición del ajedrez".

Respecto al abuso de sustancias, algo que también se ve en la serie, afirmó: “El pináculo del disfrute del ajedrez es estar completamente embelesado en el juego y perdido en sus pensamientos. El ajedrez es en realidad muy agotador, es un deporte mental. Entonces realmente necesitas estar súper saludable para ello. En ese sentido, en los niveles más altos, diría que ves menos (adicción). De su testimonio podemos discernir que se trata de una licencia más bien artística que la producción de Netflix se toma, además agregó: “Puede ser una vida estresante con muchos viajes, pero si las personas consumen sustancias durante su carrera ajedrecística, es más probable que las utilicen para aliviar el estrés o la ansiedad, no para mejorar realmente su juego”.