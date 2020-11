De espaldas a la cámara, Jesica Cirio cautivó a todos con su look

Jesica Cirio es una de las mujeres más hermosas de nuestro país y también una de las que mayor revuelo genera en las redes cuando comparte nuevo material. En su cuenta de Instagram tiene cerca de tres millones de seguidores que pueden ver sus videos bailando zumba, sus rutinas de entrenamiento, postales junto a su familia y los increíbles looks que luce.

En las últimas horas, la mujer de Martín Insaurralde compartió con sus fanáticos la fabulosa prenda que vistió en la emisión del domingo pasado de La Peña de Morfi, por la pantalla de Telefe.

"Los vestidos negros nunca fallan", escribió en la publicación junto a los detalles de su asombroso outfit. Rápidamente sus fanáticos le dieron el visto bueno y la llenaron de likes y halagos.

"Hermosa como siempre", "Diosa como siempre", "Me encanta Jesi", "Con ese cuerpo no falla", "Bellísima", "La rompés en la tele", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en el post de Jesica que ya tiene más de 30 mil 'me gusta'.