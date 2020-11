Totalmente increíble: 5 cosas en las que tu perro es mucho mejor que tú

Mejor habilidad natatoria: No todos los perros son amantes del agua, de hecho algunos la detestan, pero cualquier perro por puro instinto saben cómo nadar y no ahogarse. Los humanos también nacemos con este instinto, pero si no desarrollamos la habilidad lo perdemos.

Mejor olfato: Probablemente el sentido más desarrollado en el perro doméstico y la razón por la que no pueden dejar de oler; puede decirse que conocen el mundo a través de su nariz e incluso identifican a través del olfato. Los perros poseen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos, los seres humanos por otro lado apenas 5 millones.

Mayor agilidad y velocidad: La mayoría de razas de perros –que no han sido modificadas genéticamente para tener patas cortas- pueden correr elevándose sobre sus cuatro patas. El perro promedio puede correr entre 3 y 4 minutos a una velocidad de 40 Km/h; una persona promedio puede correr durante ese tiempo a la mitad de esa velocidad, 20 Km/h.

Mayor fidelidad y facilidad para asimilar órdenes: Los perros entienden que la vida en sociedad es todo y por eso nunca abandonarán a su familia, incluso si son maltratados. Y dentro de esa familia o manada también entienden de jerarquías, lo que los lleva a acatar órdenes más allá de estar adiestrado o no.

Mejor audición: El otro sentido súper desarrollado de los perros es el auditivo, y no es para menos ya que la naturaleza los ha dotado con 17 músculos para orientar su audición en la dirección que quieran. Los humanos carecemos de esos músculos y solo contamos con los dos internos del oído medio. Ahora sabes que jamás podrás sorprender a tu perro que te ha oído a cuadras de distancia.