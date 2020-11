Charlotte Caniggia posó para la cámara y sorprendió con lo que enseñó

Cada vez que Charlotte Caniggia sube nuevo material a sus redes sociales genera un enorme revuelo. Es dueña de una gran belleza que no escatima en enseñar y sus dos millones de seguidores en Instagram enloquecen cuando da señales de vida.

Desde que irrumpió en los medios, varios años atrás, rápidamente se ganó el cariño del público con su extremada sinceridad a la hora de opinar sobre todo. Además, si hay algo por lo que se la destacó siempre fue por sus extravagantes y fabulosos looks.

Hoy participa en el certamen de canto más visto de la televisión argentina: el Cantando 2020. Si bien el nivel de sus performances no es el más alto, cuando aparece en pantalla lleva alegría a millones de hogares con sus ocurrencias.

En las últimas horas, Charlotte sorprendió a sus fanáticos con un divertido video. "Este es mi look final y parece que voy a la oficina. Pero no chicas, me voy al ensayo del Cantando", reveló frente a la cámara con un caricaturesco filtro.