Tristísima: la historia por la cual Lady Di dejó de vestir Chanel

Más de dos décadas han pasado desde el fallecimiento de la princesa Diana de Gales y hoy, continúan saliendo a la luz secretos de su vida. Uno de ellos está relacionado con una reconocida marca francesa que Lady Di dejó de vestir durante sus últimos años.

En más de una oportunidad, la madre de Harry y William, deslumbró con sus formales atuendos, sus vestidos glamorosos y sus fascinantes looks casuales. A partir de 1996, Diana decidió hacer un cambio rotundo y quitó de su armario una de sus firmas favoritas hasta ese entonces: Chanel.

¿El motivo? Su tormentoso divorcio con el príncipe Carlos. Según reveló el diseñador australiano Jason Brundsdon, la repentina decisión de Diana se dio durante un viaje a Australia cuando se estaba preparando para una de sus presentaciones oficiales. Él le recomendó que utilizara unos zapatos de la marca en cuestión y ella negó abatida.

"Estaba revisando todo el calzado para sus looks y cogí unos zapatos de la firma para combinarlos con su vestido de Versace. Ella respondió negativamente y yo no pude evitar preguntarle el por qué. A ello me dijo lo siguiente: ‘No puedo usar unas ‘C’ entrelazadas, son Camila y Carlos’”, explicó el modisto.

Durante muchos años de su matrimonio Carlos mantuvo un romance a escondidas con la duquesa de Cornualles, Camila Parker Bowles. A pesar de que era un secreto gritado a voces, la pareja confirmó su relación públicamente una vez que Diana falleció. Hoy se encuentran unidos en matrimonio.