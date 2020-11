¡Qué cambio! 19 años después, así luce Mayerly de "Pedro el escamoso"

Pedro el Escamoso se emitió por primera vez en la pantalla chica en 2001 y hoy, casi dos décadas después, continúa dando de qué hablar. La tira, escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García, cuenta la historia de un mujeriego poco convencional que se cree buen bailarín y que huye de su pueblo natal por un conflicto de polleras.

Sus divertidos personajes rápidamente se ganaron el corazón de los televidentes y el culebrón fue un verdadero éxito. Este año Canal Caracol decidió retransmitirla y al igual que ocurrió tiempo atrás, es furor en la pantalla chica.

Por esta razón es que muchos de los fanáticos de la telenovela se preguntan cómo se encuentran los actores que noche tras noche los deleitan con sus actuaciones. Marcela Mar es quien le dio vida a Mayerly Pacheco Pataquiva, una de las mujeres que se roba el corazón del galán de la tira: Pedro Coral (interpretado por Miguel Varoni).

Recientemente Mar publicó en su cuenta de Instagram una fotografía suya actual junto a una de ella de cuando grabó las escenas de la famosa serie televisiva. Junto a las instantáneas compartió una reflexión con las mujeres que la siguen en la red social. "En ese tiempo, era una jovencita conflictuada, solitaria y triste. Mi mayor felicidad era mi hijo, quien tenía un año de edad, tenía ganas de comerme el mundo, muchísima curiosidad por descubrirme y entender el sentido de la vida", relató la actriz colombiana.

"Ahora, puedo decirles que mi hambre sigue intacta, sigo siendo curiosa, inquieta, emprendedora. He tenido la plenitud de conquistarme a mi misma, y eso mis queridas instaamigas, es el significado de éxito para mi. He podido sumergirme en mis aguas más oscuras y profundas, y he logrado emerger a la superficie con perlas, que orgullosamente puedo decir engalanan mi cabeza.

Siento empatía y admiración por la que fui hace 20 años, por el recorrido, pero sobre todo por el temple de mi espíritu", contó.