¿Lo notaste? Top 3 de estrellas de Hollywood que siempre hacen lo mismo en pantalla

Si se encuentra la fórmula ganadora no se debe tocar dice un viejo proverbio, y estos tres astros de Hollywood parecen tenerlo bien en claro. Por eso hoy repasaremos, tres estrellas que siempre hacen lo mismo en pantalla,

Leonardo Dicaprio: nadie en su sano juicio habría de poner en tela de duda los dotes actorales del que muchos llaman el mejor actor de su generación. Pero nadie en Hollywood, ni siquiera él se atrevería a negar que siempre en sus films está brindando, lo más curioso es que pocas veces este brindis se da con alguien; regularmente Dicaprio lo hace a cámara.

Brad Pitt: Otro actor que nadie discute en Hollywood y que ha dado sobradas pruebas de haber dejado de ser sólo la cara más bonita de la gran pantalla, para convertirse en un intérprete de profundas emociones. Sin embargo hay algo que hace muy bien en cámara y que despierta suspiros alrededor del mundo; y eso es comer, sentado, parado, y muchas veces sobre la marcha, Pitt parece siempre apurado pero con hambre de algún snack. ¿Hay algo más sexy que ver a Brad Pitt comiendo? Sí, verlo comer sin camisa (Troya).

Tom Cruise: Vamos a decirlo de una vez, probablemente no sea el mejor actor de esta lista, pero si es una gran estrella de Hollywood, que se ha consolidado como héroe de acción, y más de una vez ha intentado correrse de ese lugar cómodo en pantalla. Lo que no puede evitar, sea una película de acción, una comedia o un drama es correr en cámara. No sabemos a dónde va, pero es seguro que siempre está apurado.