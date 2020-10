“Vida de pobres”: hizo un video de TikTok con el ritmo de Camilo y se volvió viral

Las redes sociales se nutren de las nuevas tendencias en el mundo, entre ellas se encuentran las distintas ocurrencias de TikTok. En esta ocasión, un usuario de la plataforma de origen chino, hizo reír a miles de internautas con su imitación de un original cover de uno de los hits de la actualidad.

La grabación realizada por el usuario de TikTok, Gastón Niccolas Malnero, se volvió un boom en las últimas 48 horas. Al ritmo de la última canción de Camilo “Vida de Ricos”, pero con una original versión sorprendió a todos.

“Vida de pobres” fue uno de los hashtags que utilizó para imitar la voz que canta una pegadiza y viral letra musical. “Ta muy buena la canción nueva de Camilo esa que dice” empieza con el dialogó Gastón a su pareja.

“Yo no tengo para comprar ni queso pido fiado y no pago ni eso, si te hago un regalo te quito y lo vendo acá en el mercadito. No te saco a pasear ni a Campaña, que te voy a llevar a la playa. Si fui a un shopping fui a pedir laburo. Con orgullo todo lo que tengo es trucho” es la original canción que es tendencia en TikTok.

Viral TikTok al ritmo de Camilo pic.twitter.com/231soBYOE6 — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) October 7, 2020

El mencionado video viral con la música de Camilo de fondo ya superó los 70 mil likes, casi 6 mil compartidos y 1 millón de reproducciones en menos de 48 horas.