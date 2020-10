Excelente noticia: tres beneficios saludables de tomar cerveza

Los amantes de la cerveza se expanden por todo el mundo, pero muchos mitos van en detrimento de esta bebida tan nutritiva; hoy echaremos por tierra algunas falsas leyendas,y afirmaremos los beneficios que la cerveza tiene.

Beber cerveza con moderación es bueno para la salud: numerosos estudios últimamente han apoyado la teoría de que beber cerveza en su justa medida resulta beneficiosos para la salud. Según estos estudios la clave está en el equilibrio, ya que tanto bebedores empedernidos, como abstemios, viven menos tiempo y con más problemas de salud que quienes beben de forma controlada.

El consumo de cerveza mejora el colesterol “bueno” y baja los índices de colesterol “malo”. La cerveza limpia el sistema de colesterol “malo”; y ayuda a equilibrar ambos, manteniendo altos los niveles de colesterol “bueno” o HDL. Otro aporte a la salud que una cerveza al día puede hacer por ti.

La “panza cervecera” es un mito sin fundamento científico. Un estudio de la University College of London demostró que no existe relación entre la cerveza y la masa del abdomen. A su vez el mismo estudio concluye que no existe conexión entre el consumo de cerveza y la obesidad que se pueda distinguir del consumo de vino o licores. Por el contrario lo que si diferencia a esta bebida de otras es su alta capacidad nutritiva, lo que ayuda a restablecer los márgenes de la salud luego de un día largo.