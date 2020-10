¡Esto es una guerra!: Johnny Deep es acusado por su ex esposa

El conflicto legal entre Amber Heard y Johnny Deep parece no acabarse más. Siendo este uno de los procesos judiciales más controversiales de los últimos tiempos, la atención de todos los tabloides se ha visto puesta sobre las declaraciones de los dos artistas.

Cierto es que luego de que Amber Heard acusara a Johnny Deep de haberla violentado; cuando sus dichos no pudieron ser probados y Deep presentó testigos que desde su perspectiva hacían figurar a Heard como la violenta de la pareja, la imagen de la actriz se vio bastante derruida.

Para peor, luego se conocieron unos audios en donde se escucha claramente que ella amedrenta e increpa a Johnny Deep. A partir de ese momento podríamos decir que gran parte de los medios y la opinión pública realizaron un juicio moral sobre Amber Heard paralelo al proceso judicial. La imagen pública de Heard hoy no es positiva cuanto menos.

Un nuevo capítulo se ha escrito en las últimas horas como consecuencia de que los abogados de Johnny Deep solicitaran una posposición para el próximo careo entre ambos, alegando que la fecha se superpone con la filmación que estará realizando el actor de la tercera entrega de “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos”

Por supuesto que la respuesta de Amber Heard no se hizo esperar quien publicó un comunicado donde denuncia este nuevo retraso como parte de una “campaña de terror” en su contra por parte de Johnny Deep. Además en el mismo comunicado los abogados de Heard han declarado: “La carrera de la acusada prácticamente se ha detenido, con la excepción de Aquaman 2, que hace meses le dijeron que comenzaría a filmar en febrero de 2021. El abogado de Warner dijo que no saben cuándo comenzará a filmar Aquaman 2, pero lo hará en algún momento de la primavera de 2021, lo que también es una base para negar el aplazamiento”. En el comunicado se hace alusión a esta campaña de desprestigio y cómo ha impactado negativamente en la carrera de Heard. Todo indica que la paz no está cerca para estos dos.