Asombroso: actor de Pedro el Escamoso recreó el baile de El Pirulino

Casi dos décadas atrás se emitió por primera vez la telenovela colombiana que cautivó a millones de espectadores por su alta dosis de humor y sus desopilantes personajes. Escrita por Luis Felipe Salamanca y Dago García, Pedro el Escamoso se estrenó en 2001 por la pantalla de Canal Caracol. Gracias al gran éxito que tuvo en aquella época, nuevamente se la podrá ver muy pronto en el prime time del canal colombiano.

Miguel Varoni es quien interpretó al protagonista de la historia: Pedro Coral Tavera. Un mujeriego empedernido que llega a la ciudad de Bogotá tras escaparse de un lío amoroso. Él no sigue el prototipo de galán de todas las telenovelas: no es ni guapo, no se viste bien pero, sin embargo, tiene a favor que se cree el mejor bailarín de Colombia.

La vuelta de la tira a la televisión ha generado mucha expectativa no sólo en los fanáticos sino también en sus protagonistas. En los últimos días salió a la luz un video de Varoni bailando el recordado baile de "El Pirulino".

En las imágenes, a pesar de que lleva una vestimenta muy distinta a la de la época en la que se grabaron los capítulos, se ve que que el actor aún conserva el mismo swing que tenía 19 años atrás.