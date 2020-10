No se puede creer: peligra la temporada 3 de The Umbrella Academy

Mientras los fans de The Umbrella Academy mueren de la ansiedad mientras esperan una fecha de estreno para la tercera temporada de la serie, Netflix parece haber suspendido la producción sin dar ni una pista de cuando comenzará.



Los productores y todo el equipo creativo de The Umberlla Academy continuán esperando que Netflix les de luz verde para comenzar a filmar la tercer entrega de la serie basada en los comics creados por Gerard Way. La suspensión sucedió debido al bloqueo de todas las producciones por la pandemia del coronavirus.



Netflix aún no ha oficializado la renovación de la tercera temporada de The Umbrella Academy, lo que hace a los fans temer por la continuidad de la serie. En cierto momento se corrió el rumor de que la autorización habría circulado de manera silenciosa para no generar expectativas sin tener una fecha de rodaje clara.

Pero hace un tiempo la actriz que interpreta a Allison, Emmy Raver-Lampman, en una entrevista declaró que el futuro aún era incierto para The Umbrella Academy. Respecto a si Netflix autorizaría la próxima temporada declaró: "Me gustaría saber más. Mis dedos están cruzados. Honestamente, todos aguantamos la respiración como tú".

Más allá de silencio del gigante del streaming, ProductionWeekly filtro que Netflix ya habría pautado una fecha y tanto producción como elenco comenzarían el rodaje a partir del 1 de febrero hasta el mes de agosto del 2021 en Canadá. Todo parece indicar que recién veremos una tercer temporada de The Umbella Academy en 2022.