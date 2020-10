Fin del misterio: ¿Qué significa soñar con tu ex pareja?

Despertar habiendo soñado con tu ex no es algo alarmante, pero depende del tiempo que pasó desde la ruptura y que sucedía en el sueño, los distintos significados que pueden tener. En esta ocasión veremos qué es lo que está tratando de infiltrar tu inconsciente en los sueños trayendo un noviazgo que ya caducó.

Soñar que vuelves con tu ex: aquí se debe hacer una primera discriminación entre si el sueño fue placentero o desagradable. Si fue algo desagradable lo más probable es que sean recuerdos negativos que retumban en tu inconsciente, quizás de una relación que no terminó del todo bien. En general, lo más razonable es que la mente esté recreando una situación anhelada o vivida en tu noviazgo pasado; un deseo oculto se filtra durante el sueño, lo cual no significa que es lo que debas hacer o que esa sea tu decisión consciente.

Soñar que besas a tu ex: En caso de no estar en un noviazgo actualmente, lo más probable es que sea un buen recuerdo o extrañes lo que sus besos te hacían sentir; quizás puedas intentar volver siempre y cuando la otra persona esté dispuesta. Si estás en medio de una relación, puede que haya algo que no este bien y tu inconsciente te lo esté revelando; quizás sientes falta de afecto o respaldo de tu pareja actual.

Soñar que estás en una cita con tu ex: Es la prueba de que aún tienes una conexión con tu ex pareja. Probablemente son los recuerdos cálidos de tu noviazgo que vuelven al inconsciente, esto no quiere decir que quieras volver con él o ella; solo es que ha quedado el cariño de dos personas que se quisieron y respetaron mucho.

Soñar que tienes relaciones con tu ex: Aquí hay una clara expresión inconsciente de un deseo que asoma. Si es recurrente quiere decir que extrañas esta parte de tu noviazgo con esa persona; dependiendo de en qué situación te encuentres puedes buscar hacer tus deseos realidad o no. Si te encuentras en una pareja no es buena señal; deberás preguntarte que pasa en la intimidad de tu actual pareja para que extrañes el pasado.