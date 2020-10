¡Vulnerable! El hecho que traumatizo a Will Smith de por vida

Will Smith es mundialmente famoso, el protagonista de Men in Black no podría transitar por ningún lugar del planeta sin que lo reconozcan. Además tiene una hermosa familia, posee los lujos y bienes que quiera y le llueve el amor de sus fans. Sin embargo todas estas cosas no alcanzan si no se está bien con uno mismo.

Por loco que parezca, Will Smith ya había tenido una caída grande de ánimo luego del fracaso tanto en las críticas como en las taquillas de su film Wild Wild West de 1999; lo que lo llevó a un periodo de inactividad superior a un año y medio. ¿Cómo puede ser que una celebridad tan querida tenga algún problema personal o de reconocimiento, y pueda llegar a sentirse “fracasado”?.

La respuesta quizás te sorprenda, pero un joven Will quedó marcado por un hecho vivido mucho antes de ser “el gran Will Smith”; en sus propias palabras brindadas a la revista Esquire: “Tuve que profundizar en por qué era tan importante para mí tener películas número uno. Y nunca había pensado de mí de esa manera. Yo era un chico que, cuando tenía quince años, mi novia me engañó, y decidí que si yo era el número uno, ninguna mujer me engañaría jamás. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de que nadie sea mejor que yo y tendré el amor que anhela mi corazón".

Luego de otra gran decepción como fue la película dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden “After Earth”, el actor volvió a sentir aquellos viejos fantasmas que lo aquejaban. Pero luego sucedió que su padre fue diagnosticado con cáncer; esto puso las cosas mucho más en perspectiva para Will. Luego del fallecimiento de su progenitor –algo devastador para Smith- él entendió que ser siempre el número uno no es lo más importante en la vida. Así en este último tiempo lo hemos visto atravesar varias crisis, pero siempre intentando tener una actitud positiva.