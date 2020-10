Eliminalas ya: detectan apps infectadas en Google Play Store

Debido a que muta constantemente y se camufla entre aplicaciones oficiales, Google persigue siempre un paso atrás a este virus llamado Joker del cual se tiene conocimiento de cómo opera, pero parece imparable para el gigante motor de búsqueda.

La gran preocupación en Google y Android radica, en que este software malicioso roba información del Smartphone de la víctima tales como lista de contactos, claves, documentos privados e información personal.

Lo que distingue a este virus camaleónico de otros de este tipo que afecta a las unidades Android es que además realiza, con la información que obtiene de los usuarios, suscripciones a servicios “premium” de dudosa procedencia, que eventualmente transfieren dinero de las cuentas del afectado para pagar estos servicios; es decir roba tu dinero, lisa y llanamente.

He aquí la lista de las apps afectadas que de haberlas bajado de la Play Store de Google deberías desinstalar de inmediato: All Good PDF Scanner, Mint Leaf Message-Your Private Message, Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons, Tangram App Lock, Direct Messenger, Private SMS, One Sentence Translator - Multifunctional Translator, Style Photo Collage, Meticulous Scanner, Desire Translate, Talent Photo Editor - Blur focus, Care Message, Part Message, Paper Doc Scanner, Blue Scanner, Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF.

Recuerda que siempre debes descargar las apps con certificación oficial de Android y Google, esta es la única forma de estar cubierto y tener algún tipo de respuesta ante estos ataques.