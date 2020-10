Felicidad pura: la noticia que alegró a Meghan Markle

La actriz estadounidense Meghan Markle hace meses que está enfrentada con el diario Daily Mail, y los acusa de invadir su privacidad. El asunto tomó estado judicial y se replicó en los portales digitales más importantes del mundo.

La acusación por parte de la esposa del príncipe Harry, radica principalmente en la violación de su privacidad mediante la publicación del fragmento de una carta que Meghan le habría escrito a su padre, el director Thomas Markle, en el año 2018.

El juicio estaba previsto para que inicie en Enero del 2021, pero los abogados de la duquesa de Sussex lograron posponer la fecha pactada para mucho más adelante.

Luego de la audiencia cerrada al público que tuvo lugar en la Alta Corte de Londres, el juez a cargo del caso, Warby, dijo: "La decisión correcta es aceptar la solicitud de aplazamiento", además agregó “Esto significa que la fecha del 11 de enero se cancela y que el juicio será pospuesto para una nueva fecha en el otoño (boreal)”, del año 2021.

Por otro lado, Meghan no está conforme con la sentencia que dictó la justicia británica con respecto a la publicación del libro biográfico “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family”, publicación con la que tanto Meghan como Harry no estarían conforme.