Sin harina: delicioso postre de vainilla ¡fácil y económico!

A veces pensamos en hacer un postre y creemos que nos llevará mucho tiempo o un presupuesto ostentoso, hoy te contamos cómo hacer esta receta rica y económica. El postre de vainilla o las natillas, son un clásico que sólo necesitarás de una olla, si quieres puedes saborizar con cáscaras de cítricos o canela.

La receta que les compartiremos no tiene dificultad, aunque un detalle no menor, ten en cuenta de batir lo suficiente y ayudarte con unas varillas para evitar los grumos. Esta preparación es muy simple, pero si fallamos en la textura no disfrutaremos de este dulce. Si quieres servirlo como postre te recomendamos hacer un praliné o caramelo para decorar.

Toma nota de esta delicia, y sorprende a toda la familia con ¡una receta facilísima!

Ingredientes:

1 taza de azúcar

6 yemas de huevo

45 grs de fécula de maíz

750 ml de leche

1 cucharadita de esencia de vainilla

Procedimiento: