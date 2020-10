Una docena de amantes: revelan el lado más oscuro del rey Juan Carlos I

Luego de la polémica por la retirada de España del rey emérito Juan Carlos I, hacia Abu Dabi. Todo lo que sucede alrededor de él, pone en Jaque a la corona española.

Sería un nuevo libro lo que pondría en tela de juicio algunos “negocios ocultos” del rey. La escritora es Pilar Eyre, y la publicación se llama "Yo, el rey". Sin bien todavía no se ha fijado una fecha de lanzamiento, hay mucha expectativa en el ambiente literario por la publicación de la obra.

En una entrevista, Eyre dijo sobre el escrito: “Llevo un año escribiéndolo pero 40 años preparándolo, y creo que lo que más sorprenderá es conocer cuál ha sido y es su auténtica relación con [la reina emérita] Sofía”.

Algunos de los temas que se abordarán en el libro sobre la vida y obra del rey Juan Carlos I serán: el modus operandi empresarial y el enriquecimiento del monarca. Otra parte muy importante y esperada del relato revelará aspecto sobre la vida amorosa del rey, sus amantes. En especial sobre una mujer, Corinna. Y además sobre su matrimonio con la reina Sofía.

“Yo publiqué un libro en 2010 que hablaba de Corinna Larsen y de las amantes del rey y me despidieron de un trabajo. Me tiraban piedras por la calle; una señora me arreó un bolsazo en el aeropuerto; me abrieron dos investigaciones de Hacienda”, dijo Pilar Eyre y confesó que a pesar de los riesgo que tiene escribir sobre la realeza, está preparada para publicar su libro.